«Белый лотос» и «Одни из нас»: HBO выпустил ролик с анонсами премьер на 2025 год

HBO опубликовал ролик с анонсами проектов, которые выйдут на Max в 2025 году.
В видео можно увидеть кадры из новых сезонов «Белого лотоса», «Одних из нас», «И просто так», «Репетиции», «Позолоченного века» и «Миротворца».
Кроме того, был представлен пока еще безымянный проект Рейчел Сеннотт о созависимой группе друзей, а также новый сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри», знаменующий возвращение Билла Скарсгорда в роли демонического клоуна.
Помимо этого, в анонсе есть кадры из таких проектов, как «Дюна: Пророчество», «Монстры-коммандос», «Рыцарь Семи Королевств», «Праведные Джемстоуны» и других. У большинства показанных фильмов и сериалов даты релизов пока нет.