Бар только для женщин «Ночные ведьмы» в Москве будет пускать мужчин только за 1 млн рублей

Бар только для женщин «Ночные ведьмы», открытый 1 ноября в Москве, будет пускать мужчин только за 1 млн рублей. Об этом основатель заведения Дмитрий Брызгалов рассказал RTVI.

Новый бар появился в подвале гастропространства Viva x Adventura на Покровке и привлек внимание в соцсетях. На портале Restoclub поясняется, что концепция «Ночных ведьм» «вдохновлена женской силой и магической энергией», а само название отсылает к одноименному женскому авиационному полку времен Великой Отечественной войны. Бар работает до последней гостьи и только с четверга по субботу.

Телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов в Москве» задался вопросом, нельзя ли посчитать политику бара сексизмом по отношению к мужчинам. Некоторые комментаторы поддержали мысль (в основном мужчины), а другие (в основном женщины) порадовались открытию «Ночных ведьм», которые обещают безопасное пространство.

Основатель бара Брызгалов пояснил, что «Ночные ведьмы» «ориентированы на женскую половину». Создатели «абсолютно не против» мужчин в заведении, но все же оно задумывалось «как место для встреч с подружками, где девушки могут быть самими собой». «Главное требование — сохранить безопасность и приватность наших посетительниц», — добавил он.

Согласно закону, ограничивать вход для мужчин нельзя, поэтому в баре придумали продавать билеты на иммерсивные шоу с дегустациями коктейлей за 1 млн рублей, чтобы создать некий барьер. «Если какой‑нибудь мужчина очень хочет провести время в обществе „ночных ведьм“, то пусть это будет миллионер. Мы почти уверены, что таких не найдется, следовательно, приватность наших посетительниц будет под защитой», — раскрыл задумку Брызгалов.