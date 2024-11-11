Эмма Стоун получила роль в «Добро пожаловать в Зомбиленд», оскорбив Джесси Айзенберга

Джесси Айзенберг рассказал , что его коллега по фильму «Добро пожаловать в Зомбиленд» Эмма Стоун получила роль, оскорбив его на прослушивании.

«Я уже был выбран на роль в фильме, поэтому в тот день я, как и многие другие, приходил посмотреть прослушивания. Все актрисы пытались попасть в фильм, поэтому они были очень вежливы и все такое.