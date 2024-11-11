Эмма Стоун получила роль в «Добро пожаловать в Зомбиленд», оскорбив Джесси Айзенберга

Джесси Айзенберг рассказал, что его коллега по фильму «Добро пожаловать в Зомбиленд» Эмма Стоун получила роль, оскорбив его на прослушивании.
«Я уже был выбран на роль в фильме, поэтому в тот день я, как и многие другие, приходил посмотреть прослушивания. Все актрисы пытались попасть в фильм, поэтому они были очень вежливы и все такое.
А потом пришла Стоун, и она просто начала издеваться надо мной, нападать на меня с оскорблениями, и это было так смешно. Они были такими быстрыми, смешными и режущими. Она вышла из комнаты, и я почувствовал себя таким маленьким», — рассказал Айзенберг.
В комедии 2009 года Айзенберг сыграл роль Колумбуса, а Стоун — Вичиту, двух выживших в захваченной зомби Америке. Лента стала прорывом для актрисы. Еще в «Добро пожаловать в Зомбиленд» снялись Вуди Харрельсон и Эбигейл Бреслин.
В 2019 году Sony Pictures выпустила сиквел, в котором четверо героев оригинального фильма продолжают путешествовать по разрушенным США. Им предстоит встретить новые орды оживших мертвецов и других выживших после зомби-апокалипсиса.