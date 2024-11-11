В России более 3 миллионов человек проверили на способность иметь детей

В России уже более 3 млн мужчин и женщин прошли проверку репродуктивного здоровья. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2024 году проверку фертильности впервые включили в программу бесплатной диспансеризации. По предварительным результатам, у женщин чаще всего обнаруживали заболевания молочных желез и патологию шейки матки. У мужчин врачи находили инфекционно-воспалительные заболевания, гормональные нарушения, сосудистые патологии и сексуальные дисфункции.