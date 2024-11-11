В России более 3 миллионов человек проверили на способность иметь детей

В России уже более 3 млн мужчин и женщин прошли проверку репродуктивного здоровья. Об этом пишет «Коммерсант».
В 2024 году проверку фертильности впервые включили в программу бесплатной диспансеризации. По предварительным результатам, у женщин чаще всего обнаруживали заболевания молочных желез и патологию шейки матки. У мужчин врачи находили инфекционно-воспалительные заболевания, гормональные нарушения, сосудистые патологии и сексуальные дисфункции.
Пройти диспансеризацию могут женщины и мужчины 18–49 лет. Девушек осматривают в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога, а мужчин — врач-уролог или хирург, прошедший подготовку по вопросам репродуктивного здоровья.
«Во время диспансеризации можно выявить различные заболевания репродуктивной системы на более раннем этапе, а также факторы риска их развития. И затем провести своевременную терапию и профилактику», — отметила главный внештатный специалист Минздрава России по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина.
В Минздраве региональным властям поручили активизировать работу с населением при проведении оценки репродуктивной функции. В Приморье заявили, что такая проверка — это «дело добровольное, но активно предлагаемое».
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