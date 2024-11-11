Новым главредом «Афиши Daily» стала Иляна Эрднеева

У «Афиши Daily» новый главный редактор. С 11 ноября редакцию возглавляет Иляна Эрднеева ― журналистка, телеведущая и инфлюэнсер. В новой должности она сосредоточится на формировании новой стратегии издания, развитии оригинальных форматов контента и специальных проектах.
В 2018 году Эрднеева стала самым молодым главредом издательства Condé Nast, возглавив журнал Glamour. До этого она работала шеф-редактором издания, редактором отделов «Стиль жизни», «Культура» и «Мода». На посту главреда Glamour журналистка проработала до 2022 года, а параллельно вела программу «Правила стиля» на телеканале Disney. Последние два года она занималась личными проектами и консультировала бренды.
Яна Циноева, занимавшая должность главреда «Афиши Daily» с июля 2023 года, решила продолжить карьеру вне компании. За время ее руководства среднее время визита пользователя на сайте издания увеличилось на 27%, а глубина просмотров ― на 12%.
«Приветствую в нашей команде яркого профессионала и уверен, что с Иляной „Афиша Daily“ не только сохранит свою уникальность, но и достигнет нового уровня развития в соответствии с современными трендами потребления новостей о культуре и образе жизни. Хочу поблагодарить Яну Циноеву за совместную работу, под ее руководством издание укрепило свои позиции среди лояльной аудитории и привлекло новых читателей», ― отметил гендиректор «Компании Афиша» Илья Альтшулер.