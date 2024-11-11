Новым главредом «Афиши Daily» стала Иляна Эрднеева

У «Афиши Daily» новый главный редактор. С 11 ноября редакцию возглавляет Иляна Эрднеева ― журналистка, телеведущая и инфлюэнсер. В новой должности она сосредоточится на формировании новой стратегии издания, развитии оригинальных форматов контента и специальных проектах.

В 2018 году Эрднеева стала самым молодым главредом издательства Condé Nast, возглавив журнал Glamour. До этого она работала шеф-редактором издания, редактором отделов «Стиль жизни», «Культура» и «Мода». На посту главреда Glamour журналистка проработала до 2022 года, а параллельно вела программу «Правила стиля» на телеканале Disney. Последние два года она занималась личными проектами и консультировала бренды.