Актрису Ребел Уилсон обвинили в клевете о домогательствах в отношении ее коллеги

Молодая австралийская актриса, оказавшаяся в центре многомиллионного иска, утверждает, что комик и режиссерка Ребел Уилсон оклеветала ее, а также издевалась и домогалась ее на съемках фильма «Дебют», пишет The Guardian.

Шарлотта МакИннес, исполнительница главной роли в комедии, премьера которой состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре, заявила, что Уилсон распространяла ложную информацию о том, что продюсерка Аманда Гост сексуально домогалась и издевалась над МакИннес, даже после того, как она сказала Уилсон, что этого не происходило.

«Я была глубоко встревожена таким поведением и чувствовала себя очень оскорбленной и затравленной Уилсон, которая режиссировала фильм и имела надо мной власть. Ничто из того, что я сказал Уилсон, не могло дать основания полагать, что я сообщаю о каком‑либо проступке, потому что никакого проступка не было», — сказала молодая актриса.

«Она также говорила, что я подвергалась „развратным сексуальным требованиям“ и „оставалась в плену у Гост“, когда меня перевозили с ними из города в город, включая Бостон, Нью-Йорк и Лондон. Эти заявления абсолютно ложны и абсурдны. Я не представляю, что могло заставить Уилсон и ее адвоката выдумать такую неправду обо мне», — добавила она.

Предполагаемый сексуальный проступок стал одним из трех ключевых обвинений Уилсон, из‑за которых три продюсера фильма — Гост, ее муж Грегор Кэмерон и Винс Холден — подали на австралийку в суд за клевету.

В своих соцсетях Уилсон также обвинила Гост и Кэмерона в сговоре с целью присвоения 900 тыс. долларов из средств, выделенных на фильм, а также в издевательствах и незаконном лишении свободы. Уилсон подала встречный иск и пытается использовать калифорнийские законы о защите права на свободу слова.