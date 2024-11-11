Росстандарт обязал кафе и рестораны добавить в меню не менее 20% российских вин

Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах, по которому доля российских вин в меню должна быть не меньше 20%. Заведениям также дали рекомендации по оформлению, обновлению и составлению этих карт, передает РИА «Новости».
Так, в винных картах рекомендуется указывать наименование алкогольного напитка, но обязательно на русском языке, с названием производителя, виноградо-винодельческим районом, страной происхождения, годом урожая, объемом и стоимостью.
«Разработка и утверждение национального стандарта даст возможность более масштабного продвижения российских вин и повышения качества винодельческих хозяйств, и, когда будет вложено большее количество ресурсов в винодельческую отрасль, мы получим высококачественные и доступные вина отечественного производства», — заявил президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.
К концу 2022 года доля российских вин на внутреннем рынке составила 55%. Местные производители сравнивали качество своей продукции с мировым уровнем, а в мае некоторые из них вошли во Всемирную организацию винного туризма.
В 2023 году обсуждался эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Предполагалось, что эксперимент стартует 1 ноября того же года, но Госдума сняла законопроект с рассмотрения без объяснения причин.