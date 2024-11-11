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В США запустили 4-годичный круиз для тех, кто хочет пропустить президентский срок Трампа

Сегодня в 14:27
Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Компания Villa Vie Residences анонсировала 4-годичный кругосветный круиз для тех, кто хочет покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщил Business Insider.

Пассажиры лайнера Odyssey, купившие пакет «Skip forward» («Перемотка вперед»), посетят 140 стран и вернутся домой к следующим выборам президента в 2028 году. Стоимость номеров с одноместным размещением начинается от 256 тыс. долларов, а с двухместным — от 320 тыс. долларов. В цену входит питание и напитки по системе «все включено», фитнес-центр, СПА-салон и многое другое.

Представитель Villa Vie Residences рассказал Business Insider, что поездка дает пассажирам «гибкость, позволяющую избежать пробок, политики и монотонности городской жизни».

Если пассажиры хотят покинуть родную страну только на два года, они могут приобрести пакет «Mid-Term Selection» («Промежуточный выбор»), который стоит 150 тыс. долларов за одноместный номер и 188 тыс. долларов за двухместный.

Компания также предлагает годовое путешествие под названием «Escape from reality» («Побег от реальности») по цене от 80 тыс. долларов и трехлетнее путешествие под названием «Everywhere but Home» («Везде, кроме дома») по цене от 208 тыс. долларов.

Судно Odyssey впервые отправилось в путешествие, которое продлится три с половиной года, в сентябре, после того как простояло в Белфасте более трех месяцев из‑за проблем с механикой и сертификацией.

Ланетт Канен и Йохан Бодин, пара из Мауи (Гавайи), переехали в мае, чтобы отправиться в путешествие на Odyssey. Но в итоге им пришлось жить в Великобритании все лето, пока они ждали, когда корабль будет готов к отплытию.

«Это стартап, а мы оба занимались бизнесом — мы знаем, что при запуске чего‑либо могут возникнуть трудности, так что мы не очень волновались. Прошло уже три месяца, но они открыто рассказали о том, какие бывают заминки. Мы многое узнали о кораблях», — рассказал Бодин в интервью CNN.

По словам пары, они заплатили 100 тыс. долларов за свою каюту, забронировав ее на все 15 лет предполагаемого функционирования судна. За пребывание на борту с них также взимается ежемесячная плата в размере 3500 долларов.

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