17-летняя петербурженка победила на чемпионате мира по шахматам

Россиянка Ольга Карманова стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Карманова набрала 9 очков ― столько же у ее соперницы из Казахстана Амины Каирбековой, но россиянка победила по дополнительным показателям. Третье место тоже заняла спортсменка из России ― Галина Михеева, набравшая 8 очков. Турнир проходил в Бразилии.

Как отмечает «Фонтанка», Ольге Кармановой 17 лет, она живет в Петербурге, учится в 11-м классе 622-й гимназии. Шахматами она занимается с четырех лет благодаря отцу. Сперва это было ее хобби, но после победы на первом крупном турнире ― чемпионате Европы в Риге в 2018 году ― девушка поняла, что займется шахматами профессионально. С тех пор Карманова неоднократно побеждала на чемпионатах России, в том числе в этом году.

Чаще всего на турниры с дочерью ездит мама. В Бразилии они провели две недели, из которых только один день был выходным. Всего Карманова играла в 11 турах, а одна из ее партий длилась больше пяти часов.