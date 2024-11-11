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100 тыс. студентов в Китае отправились в ночной велопробег, чтобы найти вкусные пельмени с бульоном

Сегодня в 12:55
Фото: VCG/Getty Images

Около 100 тыс. студентов в Китае присоединились к ночному велопробегу в поисках вкусных пельменей с бульоном. В ответ на это власти ввели ограничения, чтобы массового заезда больше не случилось, передает The Guardian.

Участников велопробега вдохновила история четырех студентов Университета Чжэнчжоу, которые в июне отправились на арендованных велосипедах в древний город Кайфэн, чтобы поесть знаменитые огромные паровые пельмени с бульоном внутри (тан-баоФото: Kirk K/Flickr). Свое путешествие они показывали в соцсетях и стали популярны со словами «Молодость бесценна, ночная поездка в Кайфэн — это и есть она».

После этого студенты по их примеру брали городские велосипеды и тоже уезжали в Кайфэн. Поначалу китайские власти даже приветствовал флешмоб, который популяризировал внутренний туризм, и в знак поддержки сделали бесплатными вход на достопримечательности. Государственная газета People’s Daily писала, что «приток молодых путешественников» в Кайфэн достиг пика на прошлых выходных — 2000 человек.

14 ноября на дорогу из Чжэнчжоу до Кайфэна выехало около 17 тыс. велосипедистов, а на следующий день их количество увеличилось в десять раз — по разным оценкам, от 100 до 200 тыс. человек. Жилье, рестораны и общественные места оказались забиты туристами.

Через громкоговорители полиция призывала путешественников покинуть город на велосипедах или бесплатных автобусах. Местные жители жаловались на толпы в городе и на поведение приезжих, которые бросали велосипеды куда попало.

В сети многие студенты извинялись за беспорядок, но сам велопробег защищали. Некоторые недовольные критиковали, что флешмоб раскручивали и СМИ, и сами власти. Чтобы этого не повторилось, власти объявили о временных ограничениях на дорогах и велосипедных дорожках, а приложения для совместного пользования велосипедами предупредили, что будут удаленно блокировать пользователей, если они покинут обозначенную зону в Чжэнчжоу.

Однако молодые люди по-прежнему пытаются съездить на велосипеде в Кайфэн. «Люди пели вместе и подбадривали друг друга, вместе поднимаясь в гору», — рассказала студентка Хэнаньского университета Лю Лулу. «Я поехала за своим парнем в Кайфэн ночью, а теперь дорожная полиция больше не разрешает людям ездить в Кайфэн на велосипедах. На обочине дороги припарковано так много велосипедов, что студенты пошли пешком. Так здорово быть молодым, это и есть молодость!» — написала одна из студенток в соцсетях.

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