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Актер «Джокера: Безумие на двоих» назвал его «худшим фильмом из когда‑либо снятых»

Сегодня в 13:34
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих». Фото: Warner Bros.

Комик Тим Диллон, сыгравший в фильме «Джокер: Безумие на двоих» охранника Аркхема, назвал сиквел «худшим фильмом из когда‑либо снятых». Актер появился на недавнем подкасте Джо Рогана.

«Это худший фильм из когда‑либо снятых. Я думаю, что после первого „Джокера“ было много разговоров типа: „О, его любили инцелы. Его любили не те люди. Он продвигает не те идеи“. Мужская ярость! Нигилизм! Все эти рассуждения. А потом, я думаю, они решили пойти по другому пути, и в итоге Хоакин Феникс и Леди Гага танцуют чечетку до безумия», — прокомментировал Диллон.

«[У картины] нет сюжета. Мы сидели там, я и другие ребята, одетые в охранников. Я повернулся к одному из них, и мы услышали это дерьмо, и я сказал: „Что это за *****?“ А они: „Это будет провал, чувак“. Я говорю: „Это худшее, что я когда‑либо видел“. Мы обсуждали его за обедом и спрашивали: „В чем сюжет? Он вообще есть?“ Я не знаю, мне кажется, он влюбился в нее в тюрьме. Его даже нельзя смотреть из ненависти. Настолько он ужасен», — добавил он.

Комик предположил, что сиквел «Джокера» был «розыгрышем» стоимостью 200 млн долларов, поскольку он напрямую противоречит всему, что фанаты любили в фильме 2019 года. Для некоторых это самая сильная сторона фильма, в том числе и для Квентина Тарантино. Во время недавнего интервью на подкасте «The Bret Easton Ellis Podcast» обладатель «Оскара» за «Криминальное чтиво» восторженно отозвался о сиквеле, заявив, что Феникс «сыграл одну из лучших ролей, которые я когда‑либо видел в своей жизни».

«Мне правда понравился фильм. Тодд Филлипс и есть настоящий Джокер. Джокер снял этот фильм. Он потратил деньги студии так, как их потратил бы Джокер. Он открыто сказал зрителям: „Идите на ***“. Он велел идти на *** Голливуду. Он сказал идти на *** всем, кто владеет акциями DC и Warner Bros.», — сказал Тарантино.

«Джокер: Безумие на двоих» получил в основном негативные отзывы критиков и провалился в прокате, собрав 58 млн долларов на внутреннем рынке и 204 млн долларов по всему миру. Оригинальный фильм 2019 года превысил отметку в миллиард.

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