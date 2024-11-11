Ицыка Цыпера обвинили в пропаганде наркотиков

На автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) составили административный протокол о пропаганде наркотиков. Это следует из карточки дела в базе московских судов.
Дело на казахстанского музыканта завели по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков иностранным гражданином). По ней грозят штрафы от 4000 до 30 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового или административный арест до 15 суток с выдворением из страны или без.
Что стало поводом для составления административного протокола, не уточняется.
Ицык Цыпер не имеет гражданства России и проживает в Казахстане. Его самая известная песня «Дымок» стала первым большим хитом 2024 года. В феврале клип на песню на ютубе блокировали в России, но менее чем через две недели доступ к нему восстановили.
На «Дымок» жаловались в Генпрокуратуру общественники из «Ветеранов России», которые требовали запретить композицию в РФ. Они обнаружили в песне призывы «курнуть», а также возмутились из‑за строк про натертый исполнителем «ручничок» и смешанный с чем‑то табак.