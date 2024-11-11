Ицыка Цыпера обвинили в пропаганде наркотиков

На автора песни «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) составили административный протокол о пропаганде наркотиков. Это следует из карточки дела в базе московских судов.

Дело на казахстанского музыканта завели по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков иностранным гражданином). По ней грозят штрафы от 4000 до 30 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового или административный арест до 15 суток с выдворением из страны или без.