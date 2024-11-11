Создатель «Игры в кальмара» лишился нескольких зубов во время съемок из‑за стресса

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хек потерял «восемь или девять зубов» на съемках сериала из‑за стресса. Об этом шоураннер рассказал в интервью Би-би-си.

Он признался, что не собирался снимать второй сезон проекта и согласился сделать это только из‑за денег. «Несмотря на то что первый сезон имел огромный мировой успех, честно говоря, я не заработал много, так что второй сезон поможет мне компенсировать первый. И я не до конца закончил историю», — сообщил Хван Дон Хек.

По его словам, ему пришлось начинать работу с нуля с новым актерским составом, и на этот раз ожидания зрителей очень высоки. «Стресс, который я испытываю сейчас, гораздо сильнее», — поделился он.

Как отмечает Би-би-си, спустя три года после премьеры сериала Хван еще более пессимистично смотрит на мир. Он указывает на нынешние войны, изменение климата и увеличивающийся глобальный разрыв в благосостоянии. По его словам, конфликты больше не сводятся к противостоянию богатых и бедных, они разгораются между разными поколениями, полами и политическими лагерями. «Проводятся новые линии. Мы вступаем в эпоху „мы против них“. Кто прав, а кто виноват?» — задается вопросом режиссер.

Мировая премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря. В продолжении примет участие Ли Чжон Чжэ, который вновь исполнит роль главного героя Ги Хуна. События разворачиваются спустя три года после концовки первой части. Ги Хун, отказавшись от мечты о поездке в Штаты, возвращается, чтобы снова сыграть в игру и уничтожить ее.

В продолжении зрители также увидят предысторию ведущего игры. «Люди увидят больше его прошлого. Не думаю, что это заставит зрителей проникнуться к нему симпатией, но это может помочь им лучше понять его выбор», — рассказал исполнитель роли Ли Бен Хон.

Хван в шутку добавил, что из‑за давления, связанного с производством второго сезона, у него снова болят зубы. «Я еще не ходил к стоматологу, но, вероятно, очень скоро мне придется вырвать еще несколько», — сказал он.