Режиссер «Вонки» готовит сиквел

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Режиссер «Вонки» Пол Кинг работает над сиквелом, в котором снова появится Тимоте Шаламе. Об этом постановщик, известный по серии фильмов «Приключения Паддингтона», рассказал каналу HeyUGuys.

Кинг поделился, что вторая часть «Вонки» находится на ранней стадии производства, сейчас «готова примерно половина чернового сценария». Дата релиза не называется.

«Есть история, которая нам нравится, и мы знаем, куда хотим ее направить. Может, попытаемся включить в нее какое‑то путешествие», — рассказал режиссер.

«Вонка», вышедший в декабре 2023 года, заработал в прокате 632 млн долларов. На фоне успеха ленты о шоколатье и «Дюны-2» Шаламе подписал многолетний контракт с Warner Bros. Ходили слухи, что студия может выпустить сиквел не раньше 2027 года.