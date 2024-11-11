В Нидерландах полиция применила голограмму, чтобы раскрыть убийство секс-работницы в 2009 году

Полиция нидерландского Амстердама установила в квартале красных фонарей голограмму секс-работницы Бернадетт Сабо, убитой 15 лет назад. Детективы надеются, что это поможет оживить воспоминания людей и найти убийцу, сообщает The Guardian.

Бернадетт Сабо, известная как Бетти, родилась в Венгрии и уехала в Амстердам, когда ей было 18 лет. Оказавшись там, она начала зарабатывать деньги в качестве секс-работницы в квартале красных фонарей. Она продолжила работать, после того как забеременела и родила сына, которого передали в приемную семью.

Ночью 19 февраля 2009 года двое ее коллег поняли, что давно не видели девушку за стеклом ее рабочей комнаты и не слышали музыку, которую она обычно включала. Зайдя в комнату к Бетти в час ночи, они обнаружили ее мертвой с десятком ножевых ранений. Секс-работнице было 19 лет.

Спустя полтора десятилетия полиция начала масштабную кампанию с использованием технологий в попытке раскрыть дело. Две стены дома в квартале красных фонарей полностью посвятили убийству Бетти. На окнах вывесили большие наклейки, а на нескольких экранах начали показывать место преступления, документальный фильм о Сабо и ее последние прижизненные фотографии.

Самым заметным элементом кампании стала голограмма Сабо в натуральную величину. Она изображает девушку, которая сидит на табурете за стеклом, пытаясь вступить в контакт с прохожими и прося их о помощи. На голограмме, созданной с помощью технологии 3D-визуализации, отчетливо видна большая татуировка дракона, которая покрывала живот и грудь Бетти.

«Мы впервые делаем что‑то подобное и, честно говоря, немного нервничаем», ― отметил координатор команды по розыску и пропавшим без вести в Амстердаме Беньямин ван Гог. По его словам, полицейские хотят отдать должное Бетти, ее семье и друзьям, а перед началом кампании они провели мозговой штурм и проконсультировались с родственниками погибшей.

«Мы намерены сделать это с достоинством и с ясной целью добиться какой‑то формы справедливости для Бетти, найдя ее убийцу или убийц», ― отметил ван Гог.