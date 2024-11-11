«Ученик» о становлении Дональда Трампа не выйдет в российский прокат

Байопик о 47-м президенте США «Ученик. Восхождение Трампа» не получил прокатного удостоверения и не выйдет в российских кинотеатрах. Об этом «Кинопоиску» сообщила пресс-служба «Атмосферы кино» — дистрибьютора фильма в РФ.

Никаких других подробностей «Атмосфера кино» не привела.

Премьера «Ученика» в мире состоялась 20 мая, а в России ожидалась 31 октября. Затем дату релиза перенесли на неопределенный срок и объявили новую — 14 ноября. В цифре фильм вышел 1 ноября.

«Ученика» снял иранский режиссер Али Аббаси. Фильм рассказывает о молодом бизнесмене Дональде Трампе и его строительном бизнесе в Нью-Йорке 1980-х. Картина рассказывает об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших, гласит официальный слоган.

После премьеры в Каннах в мае «Ученик» в течение двух недель не мог найти прокатчика в США. Источники Variety и команда создателей полагали, что компании опасались отмщения, если Дональд Трамп вновь займет кресло главы государства. В начале ноября республиканец выиграл выборы президента США.

Трамп раскритиковал фильм, назвав его фальшивым и безграмотным. «Это дешевая, клеветническая и политически отвратительная работа, выпущенная прямо перед президентскими выборами 2024 года, чтобы попытаться навредить величайшему политическому движению в истории нашей страны Make America Great Again!» — написал он в своей соцсети Truth Social.