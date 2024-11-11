Потепление в России происходит быстрее, чем в мире

Он пояснил, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности. Так, в умеренных широтах Евразии, где находится большая часть России, средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. При этом в северных широтах процесс идет еще быстрее ― в 3,5 раза.