Потепление в России происходит быстрее, чем в мире

Потепление климата в России происходит быстрее, чем в среднем в мире, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности. Так, в умеренных широтах Евразии, где находится большая часть России, средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. При этом в северных широтах процесс идет еще быстрее ― в 3,5 раза.
Возрастает вероятность того, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, добавил глава Гидрометцентра.
«За счет того, что Эль-Ниньо 2023–2024 года, которое закончилось в мае, было очень интенсивным, следствием этого события явилось повышение температуры воды в умеренных широтах. Температура Атлантического и Тихого океанов рекордно высокая за весь период наблюдения, причем это длится уже 15 месяцев подряд, и эта передача тепла океана в атмосферу приводит к тому, что повышается глобальная температура», ― отметил он.
По словам Вильфанда, основная причина потепления ― парниковые газы, которые препятствуют переносу длинноволнового излучения от поверхности Земли.
Недавний анализ спутниковых снимков показал, что за несколько десятилетий площадь растительного покрова в Антарктиде увеличилась более чем в десять раз. Британские ученые предупредили, что озеленение может стать плацдармом для проникновения чужеродных инвазивных видов в нетронутую экосистему Антарктиды.