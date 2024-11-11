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Глава Карелии пожаловался в СК на актрису из‑за шутки о карельском языке и мужских сосках

Сегодня в 10:14
Фото: «VK Видео»

Глава Карелии Артур Парфенчиков пожаловался в Следственный комитет на местную актрису Валерию Ломакину, которая в шутку сравнила карельский язык с мужскими сосками. По его мнению, на шоу «Битва за время» она «позволила себе оскорбительные шутки».

Актриса Театра драмы «Творческая мастерская» из Петрозаводска Валерия Ломакина выступила со стендапом на шоу, в жюри которого сидели Антон Шастун, Денис Дорохов и Игорь Джабраилов. Она карикатурно изобразила добрые пожелания по-карельски, после чего назвала звучание языка «жутковатым».

Ломакина сказала, что единственное место, где до сих пор говорят на карельском, — это Национальный театр Карелии, но зрители предпочитают слушать спектакли с переводом на русский язык через наушники. «Извините, но я считаю карельский атавизмом — это как соски у мужчин: работают исключительно как зрелище», — закончила актриса.

Парфенчиков у себя во «ВКонтакте» написал, что «юмор — дело тонкое, и перейти грань, кривляясь на потребу публике, можно очень легко». По его словам, «неуместные пошлые» шутки Ломакиной «очень задели жителей Карелии», которые написали ему «огромное количество возмущенных сообщений».

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», — заявил Парфенчиков.

Политик заявил, что готовит обращение в СК Карелии с просьбой проверить выступление Ломакиной по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Парфенчиков также поручил Минкульту республики провести служебную проверку и спросил у авторов «Битвы за время», кто разрешил публиковать «подобного рода выступления».

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