Глава Карелии пожаловался в СК на актрису из‑за шутки о карельском языке и мужских сосках

Глава Карелии Артур Парфенчиков пожаловался в Следственный комитет на местную актрису Валерию Ломакину, которая в шутку сравнила карельский язык с мужскими сосками. По его мнению, на шоу «Битва за время» она «позволила себе оскорбительные шутки».

Актриса Театра драмы «Творческая мастерская» из Петрозаводска Валерия Ломакина выступила со стендапом на шоу, в жюри которого сидели Антон Шастун, Денис Дорохов и Игорь Джабраилов. Она карикатурно изобразила добрые пожелания по-карельски, после чего назвала звучание языка «жутковатым».

Ломакина сказала, что единственное место, где до сих пор говорят на карельском, — это Национальный театр Карелии, но зрители предпочитают слушать спектакли с переводом на русский язык через наушники. «Извините, но я считаю карельский атавизмом — это как соски у мужчин: работают исключительно как зрелище», — закончила актриса.

Парфенчиков у себя во «ВКонтакте» написал, что «юмор — дело тонкое, и перейти грань, кривляясь на потребу публике, можно очень легко». По его словам, «неуместные пошлые» шутки Ломакиной «очень задели жителей Карелии», которые написали ему «огромное количество возмущенных сообщений».

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», — заявил Парфенчиков.