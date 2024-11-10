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Небольшую школу в пригороде Сиднея признали зданием года на Всемирном архитектурном фестивале

Сегодня в 21:15
Фото: fjcstudio

Небольшая пригородная школа в Австралии стала победителем на Всемирном архитектурном фестивале в Сингапуре. Она удостоилась звания «Здание года-2024», передает CNN.

Школа располагается в городе Чиппендейл неподалеку от Сиднея. Она открылась осенью 2023 года. Это угловатое кирпичное здание кампуса с характерной крышей «пилообразной формы» и благоустроенные открытые пространства, включая большую баскетбольную площадку и общественный сад. Изогнутые металлические щиты с мелкой дыркой окружают открытые террасы, пропуская дневной свет.

Проектом школы занималась дизайн-студия fjcstudio. Сиднейские архитекторы заявили, что их новый проект «радикально преобразил» школу, предложив «новую и современную учебную среду» и «передав дух» кампуса, который был до него.

Новый кампус, в котором разместились дошкольное образование, детский сад и начальная школа, вмещает более 500 учеников. Двухэтапное строительство позволило проводить занятия в кампусе несмотря на работы.

Школа в Чиппендейле вошла в шорт-лист и выиграла у 220 проектов со всего мира, включая небоскребы, музеи и терминалы аэропортов.

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