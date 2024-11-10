Mattel выпустила кукол к мюзиклу «Злая» и указала на них адрес порносайта

Производитель детских игрушек Mattel оставил адрес порносайта на коробках с новыми куклами. На дурацкую ошибку обратили внимание пользователи реддита.

Неверный URL-адрес попал на коробки с куклами персонажей мюзикла «Злая» с Арианой Гранде. В американском прокате фильм идет под названием Wicked, и соответствующий адрес Wicked.com был помещен на упаковке.

Однако этот ресурс принадлежит не дистрибьютору ленты Universal, а порностудии Wicked. Настоящий же сайт фильма находится на адресу Wickedmovie.com.

Судя по ответам комменаторов под постом на реддите, это не единичный случай. Неправильную ссылку нашли и на других коробках с куклами, а также на справочных материалах внутри.

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Consequence предполагает, что ошибка случилась на стороне производителя игрушек, а не киностудии. Например, на официальных наборах Lego, посвященных фильму, указан правильный сайт.

В комментариях под постом читатели посетовали, что Mattel даже нельзя сообщить о проблеме: форма для жалоб на сайте лишь показывает сообщение об ошибке, а в соцсетях на все сообщения отвечает робот.

Также там обратили внимание, что Wicked.com мог что‑то заподозрить и специально поменял цвета на розовый и зеленый в тон материалов мюзикла.

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Киноадаптация знаменитого бродвейского мюзикла разделена на две части. Первая из них, «Сказка о ведьме Запада» выходит в мировой прокат 22 ноября а продолжение — 26 ноября 2025 года. Его сюжет происходит до действий сказки о Волшебнике страны Оз и рассказывает о судьбе ведьм, которых встретила Дороти.