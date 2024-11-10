В Петербурге арестован ректор реставрационно-строительного института за помощь нелегальным мигрантам

В Петербурге арестован ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов. Об этом первыми сообщили 47News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Руководителя института обвинили в организации нелегальной миграции. По версии следствия, Борзов и его знакомые фиктивно приглашали иностранцев на учебу в заведении и готовили документы на продление, после чего подавали их в отдел по вопросам миграции.

«В действительности, обучение не планировалось и не осуществлялось» — подчеркнуто в материалах дела.

Уточняется, что среди организаторов схемы были два человека из арабских стран, а приглашениями пользовались граждане Египта, Сирии и Туркменистана.

По информации 78.ru, Борзов вместе с еще одним подозреваемым был задержан сотрудниками полиции и ФСБ.

По статье об организации нелегальной миграции ректору грозит до 7 лет лишения свободы.

В июне этого года у преподавателей и студентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ) прошли обыски по делу о взятках. Всего были задержаны 28 человек, среди них — доцент кафедры травматологии Аркадий Сарвин.