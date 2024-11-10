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Альбину Сексову оштрафовали за разжигание вражды из‑за песни «***** с хачами»

Сегодня в 18:40
Фото: Альбина Сексова / VK

Певицу Альбину Сексову оштрафовали из‑за песни «***** [Сплю] с хачами». Управление МВД по борьбе с экстремизмом увидело в ней разжигание вражды. Об этом пишет «Осторожно, новости».

По информации издания, административное дело в отношении петербурженки Елены Казариной (это настоящее имя артистки) возбудил Тушинский межрайонный прокурор после обращения из Центра «Э».

«В композиции содержится негативная оценка русского народа, а также высказывания о преимуществе народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии по отношению к русским», — цитирует телеграм-канал материалы экспертизы, содержащиеся в деле. Предположительно, причиной интереса силовиков стала строчка «весь русский народ ****** [занимается сексом] в жопу и в рот».

Сексова не пришла на слушания дела и не дала суду пояснений, добавляет канал. В итоге ее оштрафовали на 10 тыс. рублей.

67-летняя Альбина Сексова начала записывать песни в 2011 году, журналисты описали ее провокационный стиль как «порношансон». Позже ее заметил промоутер Александр Ионов, а в начале 2020-х ее песни стали популярны в тиктоке. В 2023 году ее песни исчезли с российских площадок, а в июне 2024 года у нее сорвался концертный тур по России из‑за неудовлетворительной работы организатора.

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