Альбину Сексову оштрафовали за разжигание вражды из‑за песни «***** с хачами»

Певицу Альбину Сексову оштрафовали из‑за песни «***** [Сплю] с хачами». Управление МВД по борьбе с экстремизмом увидело в ней разжигание вражды. Об этом пишет «Осторожно, новости».

По информации издания, административное дело в отношении петербурженки Елены Казариной (это настоящее имя артистки) возбудил Тушинский межрайонный прокурор после обращения из Центра «Э».

«В композиции содержится негативная оценка русского народа, а также высказывания о преимуществе народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии по отношению к русским», — цитирует телеграм-канал материалы экспертизы, содержащиеся в деле. Предположительно, причиной интереса силовиков стала строчка «весь русский народ ****** [занимается сексом] в жопу и в рот».

Сексова не пришла на слушания дела и не дала суду пояснений, добавляет канал. В итоге ее оштрафовали на 10 тыс. рублей.