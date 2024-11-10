СК ищет двух девушек за ролик с шуткой о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет начал проверку ролика с девушками из‑за шутки о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

«Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в «Крокус-Сити», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СК устанавливают личности девушек на видеозаписи.

10 ноября НТВ обратил внимание на ролик из телеграм-канала неизвестных. На видео девушка идет по парковке у «Крокуса» показывает толпу людей за собой, называет ее сходкой фанатов и говорит, что будет «устраивать теракт». Также подруги на камеру кричат «эщкере» и «йоу» в конце видео.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт подготовили радикальные исламисты, однако тот был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. Украинская сторона отрицает причастность к атаке.