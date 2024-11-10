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РИА «Новости»: США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада

Сегодня в 16:45
Фото: Kaffee Meister/Unsplash

В 2024 году США стали закупать у России в 3,5 раза больше шоколада, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА «Новости».

Поставки с января по сентябрь оцениваются в 1,7 млн долларов, а в 2023 году они составляли 488,5 тыс. долларов. Нынешние показатели близки к уровню 2022-го, отмечают «Новости».

По данным платформы ООН Comtrade, РФ за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тыс. тонн шоколада на 191 млн долларов. США — крупнейший покупатель шоколада в мире, пишет информагентство: с января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20% — до рекордных 3,5 млрд долларов.

Основным поставщиком шоколада в США была Канада. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 млн долларов и Бельгии — до 167,4 млн.

Производители уменьшают вес шоколадной продукции, сокращают содержание шоколада в ней и автоматизируют процесс. Причиной тому стало подорожание какао-масел.

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