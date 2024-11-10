Marvel выпустила новые трейлеры «Капитана Америки: Новый мир» и «Громовержцев»

Marvel показала новые трейлеры «Капитана Америки: Новый мир» и «Громовержцев».

Новая картина о защитнике Соединенных Штатов выйдет в мировой прокат 14 февраля. В центре ее сюжета окажутся новоизбранный президент США Теддеус Росс и бывший Сокол, взявший щит и пост Стива Роджерса. Герой Энтони Маки пробует распутать заговор, который ставит страну под угрозу полномасштабной войны, и сталкивается с первым лицом, превратившимся в красного Халка.

Трейлер дает зрителям шанс получше разглядеть нового мутанта, сталкивает новоиспеченного Капитана Америку с армией собственной страны и демонстрирует его удивительные способности, которых не было у персонажа Криса Эванса.

Вместе с Маки в ленте играют Харрисон Форд и Джанкарло Эспозито, последний исполнил роль лидера загадочного Сообщества Змей и появляется в трейлере лишь мельком.

Как писал журналист Джордан Руими, зрителям тестовых показов «Новый мир» показался необязательным и плоским. Интересно, что это была уже вторая волна предпоказов. После первой Marvel перенесла релиз с июля на февраль и добавила в фильм три большие экшн-сцены.

«Громовержцы» расскажет о разношерстной команде суперагентов, отправленных главой ЦРУ на самоубийственную миссию. В мировой прокат лента попадет 2 мая.

В группу войдут Зимний Солдат, Красный Страж и его дочь Елена Белова, Эйва Старр и Джон Уокер. Также к ним присоединяется загадочный парень по имени Боб. Детали сюжета пока держат в секрете.

Длинный ролик почти полностью содержит одну из сцен фильма. В ней команда агентов пытается сбежать на старом лимузине от армейских джипов. Их спасителем становится Баки Барнс, но затем и он атакует героев.