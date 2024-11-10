В Новосибирске открыли памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В Новосибирске открыли мемориал погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». Там установили памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом пишет «Сиб.фм».

Ростовые скульптуры основателя частной военной компании и ее командира поставили на Гусинобродском кладбище. На постаменте указаны позывные «Первый» и «Девятый», а также номера жетонов М-3308 и М-0209.

Памятник стоит в окружении черных пирамид, похожих на противотанковые сооружения.

Сообщается, что на церемонию открытия пришли несколько сотен человек, включая военных.

Ранее в августе этого года в городе появился мемориал погибшим лидерам ЧВК. Он продержался один день в Нарымском сквере.

В мае памятник Пригожину установили на его могиле на Пороховском кладбище в Петербурге. Спустя полтора месяца его облили краской, а в руку вставили фаллоимитатор.

В апреле памятник Пригожину и Уткину появился в Краснодарском крае, неподалеку от полигона Молькино в Горячем Ключе. На закрытой территории монумент стоит около мемориальной часовни, построенной в память о бойцах. Ранее в этом месте была база подготовки, а также кладбище погибших солдат компании.