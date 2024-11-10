Курс биткоина впервые достиг 80 тыс. долларов на фоне победы Трампа на выборах

Курс биткоина впервые превысил 80 тыс. долларов на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Рост стоимости связан с поддержкой нового президента цифровых активов и перспективой появления в Конгрессе законодателей, поддерживающих криптовалюту, пишет Bloomberg.

«Поскольку пыль от победы Трампа еще не осела, подъем был лишь вопросом времени, учитывая восприятие Трампа как сторонника криптовалюты, и именно его мы сейчас и наблюдаем», — пояснил управляющий директор гонконгской фирмы Auros Ле Ши.