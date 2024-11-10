Курс биткоина впервые достиг 80 тыс. долларов на фоне победы Трампа на выборах

Курс биткоина впервые превысил 80 тыс. долларов на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Рост стоимости связан с поддержкой нового президента цифровых активов и перспективой появления в Конгрессе законодателей, поддерживающих криптовалюту, пишет Bloomberg.
10 ноября криптовалюта выросла на 4,7%, до рекордных 80 092 долларов.
«Поскольку пыль от победы Трампа еще не осела, подъем был лишь вопросом времени, учитывая восприятие Трампа как сторонника криптовалюты, и именно его мы сейчас и наблюдаем», — пояснил управляющий директор гонконгской фирмы Auros Ле Ши.
Трамп обещал в ходе предвыборной кампании поставить США в центр индустрии цифровых активов, создать стратегический запас биткоинов и сформировать регуляторы. Позиция нового президента контрастирует с предыдущим — Джо Байденом, при котором закрутили гайки в отношении криптовалют после обвала рынка в 2022 году.
Предыдущий рекорд установился 6 ноября, когда шел подсчет голосов после выборов президента США. Тогда курс биткоина вырос до 74 600 долларов.