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Власти Екатеринбурга продолжат бороться со снежными членовиками

Сегодня в 16:10
Фото: «Свет Екатеринбург»

Власти Екатеринбурга пообещали продолжить борьбу со снежными пенисами. Об этом в пресс-службе городской администрации сказали телеграм-каналу «Подъем».

Фото первого членовика этого года накануне появилось в местном издании «Свет». По сообщению канала, кто‑то собрал снеговика в форме полового органа во дворе в районе Вторчермет.

Власти уральского города выразили намерение продолжить борьбу с непристойными фигурами.

«За каждую территорию, за уборку снега на ней, несет ответственность соответствующая организация. Если это дворы домов, то уборкой снега должны заниматься ТСЖ либо управляющие компании. Если мы говорим про парки и скверы, то [убирать будет] администрация города Екатеринбурга», — рассказали в администрации.

«Какие задачи поставят своим дворникам управляющие компании, не знаем, но что касается общественных территорий, парков, скверов и улиц, то да, будем убирать», — отметили представители властей.

История со снежными членами в Екатеринбурге началась в конце октября прошлого года. Сперва неизвестные слепили фигуру пениса в сквере у Оперного театра и здания Уральского федерального университета. Примерно через сутки ее снесли с помощью трактора.

После этого членовики стали появляться в разных районах города: у Уральского государственного университета путей сообщения, в микрорайоне Заречный, на набережной реки Исети, в сквере недалеко от строящейся «Ледовой арены», у Политехнического колледжа.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов тогда назвал их возведение провокацией и попросил присылать ему фото скульптур.

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