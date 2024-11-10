В США расследует анонимную рассылку с призывом к темнокожим американцам поработать на плантации

Власти США расследуют анонимные сообщения, которые приходят темнокожим гражданам на телефоны. В этой рассылке их призывают на плантацию для сбора хлопка, сообщает Reuters.

Оскорбительные сообщения приходили жителям штатов Алабамы, Северной Каролины, Пенсильвании и Вирджинии. Неясно, кто стоит за этими сообщениями, сколько человек их получили и по какому принципу были выбраны получатели.

7 ноября ФБР сообщило, что «осведомлено об оскорбительных и расистских текстовых сообщениях, отправляемых отдельным лицам по всей стране». Среди получателей оказалась генеральный прокурор Луизианы и сторонница республиканцев Лиз Мюррилл. Неизвестные оскорбительно поприветствовали ее и добавили: «После того как Трамп стал президентом, тебя выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. <…> Наши ребята приедут и заберут тебя на фургоне».

По данным CNN и Associated Press, электронные письма с просьбой явиться на «ближайшую плантацию» получили жители как минимум 21 штата, в том числе студенты старших классов и колледжей. «Команда президента Трампа не имеет абсолютно никакого отношения к этим текстовым сообщениям», — заявила пресс-секретарь республиканца Кэролайн Ливитт.