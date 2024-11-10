Умер пресс-секретарь Шамана и Киркорова Антон Коробков-Землянский

В Москве скончался пресс-секретарь Шамана и бывший представитель Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский. Ему было 40 лет. О смерти сообщили «Московский комсомолец» и Baza.
По информации изданий, около полуночи 10 ноября Землянскому стало плохо, он начал задыхаться. Жена вызвала врачей в квартиру на проспекте Мира, однако прибывшие медики не смогли спасти журналиста.
Информацию о смерти подтвердил директор Ярослава Дронова Александр Качан.
Коробков-Землянский был известен не только по работе с артистами, он также занимал должность директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы».
Кроме того, в прошлом он работал на Первом канале, был начальником службы новых медиа телеканала «Россия» и директором по развитию телеканала о моде World Fashion Channel. К тому же в его послужном списке есть руководство информационным агентством «Молния» и направления новых медиа в фонде «Сколково».