Умер пресс-секретарь Шамана и Киркорова Антон Коробков-Землянский

Обновлено сегодня в 14:30

Причиной смерти Коробкова-Землянского стал сердечный приступ, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, пресс-секретарь ранее не жаловался на проблемы с сердцем, но в последнее время у мужчины случались нервные срывы.

В частности, обращает внимание медиа, позавчера представителю Шамана и ЕМГ пришлось исправлять публикации в СМИ, которые неверно поняли его слова.