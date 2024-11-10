«„Шлемы“ из фольги смотрятся очень убедительно»: воронежский минобр ответил на пранк над учителями

Министерство образования Воронежской области отреагировало на розыгрыш над учителями. В ведомстве изучают ситуацию и «надеются», что у белорусского пранкера Владислава Бохана «не возникнет проблем» из‑за использования символики «Единой России» в поддельном документе, сообщается в его телеграм-канале.

В воронежском минобре заявили, что «педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче», а шапочки из фольги у них получились «очень убедительными». Однако в ведомстве выразили разочарование, что учителя «не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки», и связали это с их «особым вниманием к безопасности граждан в регионе».

«Даже в этой шутке осторожные педагоги решили найти долю правды», — высказалось министерство в защиту обманутых женщин. Чиновники напомнили учителям правила информационной безопасности.

По информации местного минобра, создатели «наиболее удачных „шлемов“» теперь пытаются узнать адрес Бохана, чтобы отправить ему свои поделки. Известно, что блогер придерживается оппозиционных взглядов и проживает за пределами Беларуси.