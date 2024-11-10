«„Шлемы“ из фольги смотрятся очень убедительно»: воронежский минобр ответил на пранк над учителями

8 ноября / 19:58
Бейонсе, Charli XCX и Билли Айлиш: объявлены номинанты на «Грэмми»
Сегодня / 09:47
Дени Вильнев не согласился с Квентином Тарантино, что его экранизация «Дюны» — это ремейк
Сегодня / 08:59
Помпеи ограничат количество посетителей, чтобы защитить древний город от наплыва туристов
Вчера / 20:50
Женщина из Техаса пожертвовала рекордное количество грудного молока — 2600 литров
Вчера / 19:50
В Лондоне провели конкурс двойников Гарри Стайлза — наподобие нью-йоркскому с Тимоти Шаламе
Вчера / 18:59
Сценарист «Аркейна» рассказал, что на написание финальной реплики у него ушло 27 часов
Вчера / 17:55
«Фу, не используй мою музыку больше никогда»: Оливия Родриго удалила песню из тиктока из‑за Трампа
Вчера / 16:45
Организаторы фестиваля стрит-арта в Екатеринбурге получили угрозы из‑за надписи «Идите лесом»
Вчера / 16:41
Александр Невский выложил трейлер нового фильма
Вчера / 15:59
Воронежских учителей разыграли с шапочками из фольги. Они провели мастер-класс «Шлем Отечества»
Вчера / 15:06
В школах звонки заменят на мелодии российских композиторов
Вчера / 14:37
Okko покажет Итоговый турнир ATP в Турине
Вчера / 13:55
«Заткнись и снимай еще один фильм»: Ридли Скотт не верит, что Квентин Тарантино уйдет из кино
Вчера / 13:35
В России упразднили оргкомитет подготовки спортсменов к Олимпиаде
Вчера / 12:44
The Beatles номинировали на премию «Грэмми»
Вчера / 12:26
В Вологде больше 40 чиновников провалили диктант по русскому языку
Вчера / 11:15
Судье запретили работать на матчах РПЛ за комментарий, что он «один остался, кто умеет судить»
Вчера / 10:34
Умер звезда хоррора «Кэндимен» Тони Тодд
Вчера / 09:51
Джеймс Ганн: «У DC нет планов снять сериал о Джокере»
Вчера / 02:04
Филип Сеймур Хоффман мог сыграть главную роль в ситкоме «Офис» вместо Стива Кэрелла
Вчера / 01:05
Джеймс Франко, Майк Тайсон и Франко Неро снимутся в фильме «Человек-кролик»
Вчера / 00:08
«Ледниковый период-6» находится в разработке
8 ноября / 23:28
Энн Хэтэуэй и Зендая сыграют в новом фильме Кристофера Нолана
8 ноября / 22:53
Вышел финальный трейлер приквела «Короля Льва» — о Муфасе
8 ноября / 21:54
В Великобритании отец так переживал на свадьбе дочери, что пошел к алтарю по ошибке без нее
8 ноября / 21:46
Фил Данстер из «Теда Лассо» снимется в сериале со Стивом Кэреллом
8 ноября / 20:39
В Москве из пруда выловили более ста резиновых уточек
8 ноября / 19:32
Принц Уильям назвал 2024 год самым ужасным в их с Кейт Миддлтон жизни
8 ноября / 18:40
Death Stranding выйдет на Xbox спустя пять лет после релиза на PlayStation
8 ноября / 17:15
Минюст признал иноагентом комика Дениса Чужого
8 ноября / 17:15
Вупи Голдберг: сценарий «Действуй, сестра-3» требует доработки после смерти Мэгги Смит
8 ноября / 16:46
В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы украсть из магазина алкоголь
8 ноября / 15:50
На Западе выросли продажи антиутопий после победы Трампа на выборах
8 ноября / 15:28
Начались съемки второго сезона «Монастыря» без Ивлеевой
8 ноября / 15:03
Портрет Алана Тьюринга, созданный роботом, продали за миллион долларов

«„Шлемы“ из фольги смотрятся очень убедительно»: воронежский минобр ответил на пранк над учителями

Сегодня в 10:58
Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

Министерство образования Воронежской области отреагировало на розыгрыш над учителями. В ведомстве изучают ситуацию и «надеются», что у белорусского пранкера Владислава Бохана «не возникнет проблем» из‑за использования символики «Единой России» в поддельном документе, сообщается в его телеграм-канале.

В воронежском минобре заявили, что «педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче», а шапочки из фольги у них получились «очень убедительными». Однако в ведомстве выразили разочарование, что учителя «не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки», и связали это с их «особым вниманием к безопасности граждан в регионе».

«Даже в этой шутке осторожные педагоги решили найти долю правды», — высказалось министерство в защиту обманутых женщин. Чиновники напомнили учителям правила информационной безопасности.

По информации местного минобра, создатели «наиболее удачных „шлемов“» теперь пытаются узнать адрес Бохана, чтобы отправить ему свои поделки. Известно, что блогер придерживается оппозиционных взглядов и проживает за пределами Беларуси.

Накануне в соцсетях семи воронежских школ и на страницах Бохана появились видео и фото учителей с шапочками из фольги на голове. Их обманули, заставив от имени «Единой России» принять участие в вымышленном мастер-классе «Шлем Отечества». По задумке, сборка шапочек «укрепляла патриотизм», а само изделие якобы защищало от «спутниковых и радиоэлектронных средств НАТО».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами