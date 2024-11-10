Дени Вильнев не согласился с мнением Квентина Тарантино, что его экранизация с Тимоти Шаламе в главной роли — это ремейк. В целом же канадскому режиссеру «все равно», что там говорит постановщик «Бесславных ублюдков», передает Variety.

В конце октября Тарантино признался, что не смотрел фильмы Вильнева по роману Фрэнка Герберта. Режиссеру кажется, что индустрия растеряла индивидуальность, а «Дюна» — это очередной ремейк. Он видел на экранах версию Дэвида Линча 1984 года — и ему достаточно: «У меня нет необходимости еще раз смотреть эту историю. Нет необходимости видеть космических червей. Мне не нужно видеть фильм, в котором слово „космос“ произносится так драматично».

«Это правда. Я согласен с ним, мне [тоже] не нравятся переработки и возвращения старых идей. Но я не согласен с тем, что мой фильм — это ремейк. Это адаптация книги. Я воспринимаю свой фильм как оригинал», — сказал Вильнев.

Вильнев подчеркнул, что он совершенно другой человек в сравнении с Тарантино, поэтому у них разные интересы. В середине октября режиссер сообщил, что «Дюна-3» выйдет раньше, чем ожидалось, а съемки могут стартовать в 2026 году.