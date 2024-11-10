Помпеи ограничат количество посетителей, чтобы защитить древний город от наплыва туристов

Власти Италии ограничат количество посетителей Помпей до 20 тыс. человек в день и введут персонализированные билеты, чтобы защитить руины древнего города от наплыва туристов. Этим летом менеджеры археологического парка зафиксировали рекордные 4 млн посетителей, сообщает The Guardian.
Директор археологического парка Габриэль Цухтригель считает, что ограничения не позволят расти показателю посещаемости. Чрезмерный туризм «может создавать опасность посетителям и наследию, столь уникальному и хрупкому», отметил он.
Имена на билетах в Помпеи начнут печататься с 15 ноября. Не более 20 тыс. человек в день позволят войти в парк, а летом у них появится ограничение по времени на пребывание там. Менеджеры хотят побудить туристов посетить и другие древние места, связанные с Помпеями, включая Стабии, Оплонтис и Боскореале, предлагая бесплатный автобусный тур.
В апреле Венеция стала первым в мире крупным туристическим городом, в котором за пребывание нужно платить. Местные власти обвинили в превращении знаменитого города в тематический парк.
С начала 1950-х Венеция потеряла более 120 тыс. жителей. Люди уезжали из‑за переориентации города на массовый туризм, из‑за которого население стало ничтожным по сравнению с тысячами посетителей, которые заполняют его площади, мосты и узкие улочки в самое оживленное время года.