Вчера / 19:58
Бейонсе, Charli XCX и Билли Айлиш: объявлены номинанты на «Грэмми»
Сегодня / 19:50
В Лондоне провели конкурс двойников Гарри Стайлза — наподобие нью-йоркскому с Тимоти Шаламе
Сегодня / 18:59
Сценарист «Аркейна» рассказал, что на написание финальной реплики у него ушло 27 часов
Сегодня / 17:55
«Фу, не используй мою музыку больше никогда»: Оливия Родриго удалила песню из тиктока из‑за Трампа
Сегодня / 16:45
Организаторы фестиваля стрит-арта в Екатеринбурге получили угрозы из‑за надписи «Идите лесом»
Сегодня / 16:41
Александр Невский выложил трейлер нового фильма
Сегодня / 15:59
Воронежских учителей разыграли с шапочками из фольги. Они провели мастер-класс «Шлем Отечества»
Сегодня / 15:06
В школах звонки заменят на мелодии российских композиторов
Сегодня / 14:37
Okko покажет Итоговый турнир ATP в Турине
Сегодня / 13:55
«Заткнись и снимай еще один фильм»: Ридли Скотт не верит, что Квентин Тарантино уйдет из кино
Сегодня / 13:35
В России упразднили оргкомитет подготовки спортсменов к Олимпиаде
Сегодня / 12:44
The Beatles номинировали на премию «Грэмми»
Сегодня / 12:26
В Вологде больше 40 чиновников провалили диктант по русскому языку
Сегодня / 11:15
Судье запретили работать на матчах РПЛ за комментарий, что он «один остался, кто умеет судить»
Сегодня / 10:34
Умер звезда хоррора «Кэндимен» Тони Тодд
Сегодня / 09:51
Джеймс Ганн: «У DC нет планов снять сериал о Джокере»
Сегодня / 02:04
Филип Сеймур Хоффман мог сыграть главную роль в ситкоме «Офис» вместо Стива Кэрелла
Сегодня / 01:05
Джеймс Франко, Майк Тайсон и Франко Неро снимутся в фильме «Человек-кролик»
Сегодня / 00:08
«Ледниковый период-6» находится в разработке
Вчера / 23:28
Энн Хэтэуэй и Зендая сыграют в новом фильме Кристофера Нолана
Вчера / 22:53
Вышел финальный трейлер приквела «Короля Льва» — о Муфасе
Вчера / 21:54
В Великобритании отец так переживал на свадьбе дочери, что пошел к алтарю по ошибке без нее
Вчера / 21:46
Фил Данстер из «Теда Лассо» снимется в сериале со Стивом Кэреллом
Вчера / 20:39
В Москве из пруда выловили более ста резиновых уточек
Вчера / 19:32
Принц Уильям назвал 2024 год самым ужасным в их с Кейт Миддлтон жизни
Вчера / 18:40
Death Stranding выйдет на Xbox спустя пять лет после релиза на PlayStation
Вчера / 17:15
Минюст признал иноагентом комика Дениса Чужого
Вчера / 17:15
Вупи Голдберг: сценарий «Действуй, сестра-3» требует доработки после смерти Мэгги Смит
Вчера / 16:46
В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы украсть из магазина алкоголь
Вчера / 15:50
На Западе выросли продажи антиутопий после победы Трампа на выборах
Вчера / 15:28
Начались съемки второго сезона «Монастыря» без Ивлеевой
Вчера / 15:03
Портрет Алана Тьюринга, созданный роботом, продали за миллион долларов
Вчера / 14:40
В Дублине прошел конкурс двойников Пола Мескаля. Победитель выиграл 20 евро
Вчера / 13:57
«Идеальный ремейк» и «лучший хоррор года»: в сети появились первые отзывы на «Носферату» Эггерса
Вчера / 13:29
Участника военной операции, получившего ранение, призвали на срочную службу

Женщина из Техаса пожертвовала рекордное количество грудного молока — 2,6 тыс. литров

Сегодня в 20:50
Фото: Debby Hudson/Unsplash

Жительница американского штата Техаса Элис Оглетри пожертвовала рекордное количество грудного молока, которого, по оценкам чиновников, хватит сотням тысяч недоношенных детей. Женщину включили в Книгу рекордов Гиннесса — уже во второй раз.

36-летняя мать троих детей в качестве донора сдала более 2645 литров грудного молока. В первый раз, когда ее признали рекордсменкой, она поделилась 1569 литрами. Отдавать молоко на благотворительность Оглетри начала в 2010 году, когда у нее родился первенец. Тогда женщина заметила, что производит необычайно много молока.

Оглетри раздавала молоко после рождения второго и третьего ребенка, а также после суррогатного материнства. Впервые она обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, когда увидела новость о другой матери-рекордсменке и мысленно подсчитала, что сможет превзойти ее достижение в течение трех месяцев.

Книга рекордов Гиннесса засчитала пожертвования Оглетри в только лишь в один банк грудного молока. Однако женщина утверждает, что отдала еще 2000 литров в другой и помогала с молоком близким друзьям.

По данным Mothers' Milk Bank of North Texas, куда Оглетри относила молоко, каждый литр может прокормить 11 недоношенных детей. Если это правда, то женщина «помогла более чем 350 тыс. детей», отметили в организации. Оглетри заявила, что хотела воспользоваться вниманием, которое ей предоставила Книга рекордов Гиннесса, чтобы обратить внимание других женщин на проблемы материнства.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами