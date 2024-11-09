Жительница американского штата Техаса Элис Оглетри пожертвовала рекордное количество грудного молока, которого, по оценкам чиновников, хватит сотням тысяч недоношенных детей. Женщину включили в Книгу рекордов Гиннесса — уже во второй раз.
36-летняя мать троих детей в качестве донора сдала более 2645 литров грудного молока. В первый раз, когда ее признали рекордсменкой, она поделилась 1569 литрами. Отдавать молоко на благотворительность Оглетри начала в 2010 году, когда у нее родился первенец. Тогда женщина заметила, что производит необычайно много молока.
Оглетри раздавала молоко после рождения второго и третьего ребенка, а также после суррогатного материнства. Впервые она обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, когда увидела новость о другой матери-рекордсменке и мысленно подсчитала, что сможет превзойти ее достижение в течение трех месяцев.
Книга рекордов Гиннесса засчитала пожертвования Оглетри в только лишь в один банк грудного молока. Однако женщина утверждает, что отдала еще 2000 литров в другой и помогала с молоком близким друзьям.
По данным Mothers' Milk Bank of North Texas, куда Оглетри относила молоко, каждый литр может прокормить 11 недоношенных детей. Если это правда, то женщина «помогла более чем 350 тыс. детей», отметили в организации. Оглетри заявила, что хотела воспользоваться вниманием, которое ей предоставила Книга рекордов Гиннесса, чтобы обратить внимание других женщин на проблемы материнства.