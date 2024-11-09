Жительница американского штата Техаса Элис Оглетри пожертвовала рекордное количество грудного молока, которого, по оценкам чиновников, хватит сотням тысяч недоношенных детей. Женщину включили в Книгу рекордов Гиннесса — уже во второй раз.

36-летняя мать троих детей в качестве донора сдала более 2645 литров грудного молока. В первый раз, когда ее признали рекордсменкой, она поделилась 1569 литрами. Отдавать молоко на благотворительность Оглетри начала в 2010 году, когда у нее родился первенец. Тогда женщина заметила, что производит необычайно много молока.

Оглетри раздавала молоко после рождения второго и третьего ребенка, а также после суррогатного материнства. Впервые она обратилась в Книгу рекордов Гиннесса, когда увидела новость о другой матери-рекордсменке и мысленно подсчитала, что сможет превзойти ее достижение в течение трех месяцев.

Книга рекордов Гиннесса засчитала пожертвования Оглетри в только лишь в один банк грудного молока. Однако женщина утверждает, что отдала еще 2000 литров в другой и помогала с молоком близким друзьям.