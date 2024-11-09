9 ноября в Лондоне состоялся конкурс двойников Гарри Стайлза с призовым фондом 50 фунтов стерлингов. Организаторы вдохновились смотром в Нью-Йорке, который был посвящен Тимоти Шаламе, и куда заглянул сам актер.

Двойников Стайлза собрала журналистка Катрина Мирпури. В конкурсе приняли участие девять мужчин и три девушки, а посмотреть на них пришли около 100 зрителей, в основном молодых женщин, пишет Variety.

Конкурсанты оценивались в четырех категориях — стиль, волосы, лучшее и худшее сходства. Самый похожий на Стайлза участник получил деньги, за стиль и наименьшее сходство присуждались пиво и вино, а победитель с лучшей прической получил средства по уходу за волосами.

Когда конкурс только начинался, двойник в маске, розовой шапочке и толстовке с капюшоном пробрался сквозь толпу, заставив некоторых поверить, что это был сам Стайлз. Variety отмечает, что среди конкурсантов были и те, кто совсем не похож на певца.

Один из участников конкурса, которому всю жизнь говорили о сходстве со Стайлзом, прилетел в Лондон из Торонто, но победителем не стал. Толпа признала лучшим двойником Оскар Журно, который слышал от своих знакомых то же самое. «Однажды я опоздал на поезд, потому что кто‑то выпрашивал у меня автограф. Я пытался объяснить, что я не [Стайлз], но мне не поверили», — вспомнил он.