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Сценарист «Аркейна» рассказал, что на написание финальной реплики у него ушло 27 часов

Сегодня в 18:59
Изображение: League of Legends/YouTube

Один из создателей и сценаристов сериала «Аркейн» Алекс Йи рассказал, что на написание заключительной реплики потратил 27 часов. Какой в итоге получилась строчка, получится узнать 23 ноября, когда на Netflix выйдет третий и последний акт.

В разговоре с GamesRadar Йи назвал это «безумным количеством времени». По его словам, он «просто сидел и пытался понять, что это за строчка может, как можно закончить такое шоу».

«Когда мы говорим о состоянии мира или о чувстве, когда вы сталкиваетесь с невозможными ситуациями или наблюдаете за невозможными конфликтами, лично для меня во многих отношениях эта строка отражает мое собственное мнением или мой собственный вид надежды», — пояснил Йи, почему это делось ему так сложно.

9 ноября состоялась премьера первого акта второго сезона «Аркейна» — главного анимационного фэнтези года. Действие анимационного сериала разворачивается во вселенной игры League of Legends.

После премьеры в ноябре 2021 года первый сезон «Аркейна» обошел по популярности на Netflix хит из Южной Кореи «Игра в кальмара». В 2022-м проект получил три «Эмми» за достижения в анимации. Студия Riot Games потратила на два сезона 250 млн долларов, что делает его самым дорогим мультсериалом в истории.

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