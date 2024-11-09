Сценарист «Аркейна» рассказал, что на написание финальной реплики у него ушло 27 часов

Один из создателей и сценаристов сериала «Аркейн» Алекс Йи рассказал, что на написание заключительной реплики потратил 27 часов. Какой в итоге получилась строчка, получится узнать 23 ноября, когда на Netflix выйдет третий и последний акт.
В разговоре с GamesRadar Йи назвал это «безумным количеством времени». По его словам, он «просто сидел и пытался понять, что это за строчка может, как можно закончить такое шоу».
«Когда мы говорим о состоянии мира или о чувстве, когда вы сталкиваетесь с невозможными ситуациями или наблюдаете за невозможными конфликтами, лично для меня во многих отношениях эта строка отражает мое собственное мнением или мой собственный вид надежды», — пояснил Йи, почему это делось ему так сложно.
9 ноября состоялась премьера первого акта второго сезона «Аркейна» — главного анимационного фэнтези года. Действие анимационного сериала разворачивается во вселенной игры League of Legends.
После премьеры в ноябре 2021 года первый сезон «Аркейна» обошел по популярности на Netflix хит из Южной Кореи «Игра в кальмара». В 2022-м проект получил три «Эмми» за достижения в анимации. Студия Riot Games потратила на два сезона 250 млн долларов, что делает его самым дорогим мультсериалом в истории.