«Фу, не используй мою музыку больше никогда»: Оливия Родриго удалила песню из тиктока из‑за Трампа

Оливия Родриго удалила песню из тиктока после того, как ее использовал предвыборный штаб Дональда Трампа. Ранее певица выступила в поддержку вице-президента США Камалы Харрис, которая проиграла выборы президента.

После победы Трампа на выборах в его тикток-аккаунте появилось видео со словами «И вдруг слова „Я избранный президент“ вырвались из моего рта…». В видео звучала песня 2021 года «deja vu». «Фу, никогда больше не используй мою музыку», — написала Родриго в комментариях.

Следом из ролика Трампа песня пропала. Судя по всему, Родриго запретила вставлять «deja vu» в любые ролики в тиктоке.

На протяжении всей своей карьеры Родриго была убежденным сторонником репродуктивных прав. Певица заявила, что ей «разбило сердце» решение Верховного суда США об отмене дела «Роу против Уэйда», согласно которому прерывание беременности ― право женщины.