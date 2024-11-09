Александр Невский выложил трейлер нового фильма

Александр Невский опубликовал трейлер своего нового фильма под названием «The Wide West». Премьера запланирована на 2025 год.

Действие картины развернется в 1907 году. По сюжету первая в истории делегация сумоистов из Японии путешествует по США в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Теодором Рузвельтом, но из‑за ремонта путей их поезд останавливается в городке с ковбоями.

«The Wide West» снимет Джо Корнет, который ранее выпускал «Рио Браво» с Невским. В новом фильме также снимутся бывший профессиональный сумоист Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»).