Воронежских учителей разыграли с шапочками из фольги. Они провели мастер-класс «Шлем Отечества»

Учителя школ в Воронежской области сделали шапочки из фольги в рамках мастер-класса «Шлем Отечества», придуманный блогером из Беларуси Владиславом Боханом. Посты с фотографиями можно было найти в соцсетях школы, но сейчас они удалены.
Так, в «ВК»-группе «Архангельской СОШ» говорилось, что с помощью «Шлема Отечества» происходит «укрепление патриотизма» и «повышение навыков работы с подручными материалами», которые пригодились для «изготовления примитивных средств защиты на фоне угрозы применения спутниковых и радиоэлектронных средств НАТО».
Фотографиями и роликами в своем телеграм-канале поделился и сам Бохан.
Всего Бохану удалось разыграть учителей семи школ в Воронежской области. Он рассказал, что обратился к администрациям школ от лица чиновника из регионального отделения «Единой России» и поручил провести акцию с шапочками из фольги. Один из педагогов, по словам Бохана, «требовала диплом или сертификат участника».
В 2023 году Бохан убедил руководство двух школ Архангельской области разместить листовки со своей фамилией в стиле агитационных материалов для выборов. Себя он описал как «потомственного помора», «учителя» и «героя СВО». Местные власти заметили массовую рассылку и «оперативно направили сигнал во все школы региона — не реагировать на фейковую рассылку с провокационным призывом».