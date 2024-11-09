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Организаторы фестиваля стрит-арта в Екатеринбурге получили угрозы из‑за надписи «Идите лесом»

Сегодня в 16:45
Фото: уральская паблик-арт-программа «ЧӦ»/VK

В Екатеринбурге организаторы фестиваля стрит-арта «ЧÖ» свернули деятельность из‑за угроз после появления объекта «Идите лесом» на городском фасаде. Об этом они сообщили в паблике в VK.

«К сожалению, прекращаем всю художественную деятельность в этом году. Сезон „Перспектива слов“ завершается досрочно. Это связано с потенциальными угрозами безопасности участникам нашей команды и художникам», — говорится в посте.

«Увидимся ли мы еще? Мы пока не уверены, но будем на это надеяться», — добавили организаторы.

Надпись «Идите лесом» появилась на фасаде Главпочтамта в начале ноября, ее автором стал нижегородский художник Синий Карандаш.

Организаторы «ЧÖ» подчеркнули, что арт-объект призван обратить внимание на расположенную рядом карту городских лесов и маршрутов по лесопаркам, где также организованы прогулки.

«Карта лесов Екатеринбурга делает видимыми для горожан зеленые зоны. В городской черте немало лесов и лесопарков, но многие горожане о них не знают. Высказывание художника — это призыв отправиться на прогулку в лес», — пояснили создатели фестиваля.

Уже через пару дней плакат с маршрутами перенесли прямо в центр надписи, таким образом закрыв буквы Т и Е. Надпись сменилась на «Иди лесом».

«Уличное искусство изменчиво. Никогда невозможно предсказать, что на него повлияет. Порой простое предложение пойти лесом в компании может быть истолковано превратно. Для большего антистресс-эффекта попробуем предложить прогулки в одиночестве», — сопроводили изменения в «ЧÖ».

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Стало

Призыв арт-объекта возмутил местного депутата от «Единой России» Алексея Свалова. В «Идите лесом» он увидел отсылку к одноименному проекту бывшего главы «Ночлежки» Григория Свердлина*.

«Если загуглить „Идите лесом“, то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами, и „испуганным патриотам“», — отметил депутат.

«А самое забавное, что, по моему мнению, это большой привет и Роскомнадзору, который располагается в том же здании. Так что старую собаку новым трюкам не научить!» — добавил он.

В следующем посте Свалов также пообещал «пару очень интересных и неожиданных поворотов в этой ситуации» и потребовал убрать объект полностью.

«Мне кажется, что история этого фестиваля „ЧО“ должна завершиться в 2024 году без повторений в будущем», — написал он в посте утром 9 ноября.

* Григорий Свердлин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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