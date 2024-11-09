«Заткнись и снимай еще один фильм»: Ридли Скотт не верит, что Квентин Тарантино уйдет из кино

Ридли Скотт не верит, что Квентин Тарантино снимает свой последний фильм и уйдет из кино. Режиссер фильмов «Гладиатор» дал большое интервью The Hollywood Reporter о своей карьере и будущем.

Журналист напомнил, что после своего десятого фильма Тарантино планировал «уйти на пенсию». Как и Скотт, интервьюер тоже в это не верит: «Если вам нравится что‑то делать, и вы в этом преуспеваете, можно остановиться, а потом снова втянуться».