В школах звонки заменят на мелодии российских композиторов

В российских школах звонки на перемену и уроки поменяют на мелодии из классических произведений. О новом проекте рассказали в Министерстве просвещения.

В ведомстве отметили, что музыку принесут во все общеобразовательные учреждения страны. Ее будут менять каждый месяц, а новые отрывки будут посвящены определенным памятным датам. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России.

Таким образом, в ноябре в школах прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора. Из 400 произведений композитора были выбраны «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».

В декабре школьники будут слушать музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

По задумке авторов, проект должен способствовать воспитанию в учащихся гармонично развитой личности и приобщить их к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны, а также расширить знания школьников о культуре, истории, традициях российского народа и познакомить их с известными классическими музыкальными произведениями.