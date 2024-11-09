Онлайн-кинотеатр Okko покажет Итоговый турнир ATP в Турине. Все матчи можно будет увидеть на новом канале BB Tennis с 10 по 17 ноября.

На соревнованиях встретятся спортсмены с лучшими результатами за календарный год. В их число попали Даниил Медведев, Андрей Рублев и Александр Зверев, они сыграют в одиночном разряде.

Итоговый турнир откроется матчем между Даниилом Медведевым и Тейлором Фрицом. Его трансляция на BB Tennis начнется 10 ноября в 16.00.

Матчи Итогового турнира ATP можно бесплатно посмотреть в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователям будут доступны хайлайты, интервью, влог и другие материалы, посвященные турниру. Полное расписание трансляций уже доступно в соцсетях «Okko Спорт» и BB Tennis.