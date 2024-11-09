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Okko покажет Итоговый турнир ATP в Турине

Сегодня в 14:37
Фото: Daniel Widner/ATP Tour

Онлайн-кинотеатр Okko покажет Итоговый турнир ATP в Турине. Все матчи можно будет увидеть на новом канале BB Tennis с 10 по 17 ноября.

На соревнованиях встретятся спортсмены с лучшими результатами за календарный год. В их число попали Даниил Медведев, Андрей Рублев и Александр Зверев, они сыграют в одиночном разряде.

Итоговый турнир откроется матчем между Даниилом Медведевым и Тейлором Фрицом. Его трансляция на BB Tennis начнется 10 ноября в 16.00.

Матчи Итогового турнира ATP можно бесплатно посмотреть в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователям будут доступны хайлайты, интервью, влог и другие материалы, посвященные турниру. Полное расписание трансляций уже доступно в соцсетях «Okko Спорт» и BB Tennis.

«В этом году у подписчиков Okko есть эксклюзивная возможность увидеть одно из ключевых теннисных событий года. Итоговой турнир ATP определит лучших из лучших. Этот теннисный сезон в целом благоприятно сложился для российских спортсменов. Даниил Медведев стал первым атлетом, родившимся в 90-е и шесть сезонов кряду попадавшим в топ-10 рейтинга, а Андрей Рублев сыграет на ATP FInals в пятый раз», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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