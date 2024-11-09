В России упразднили оргкомитет подготовки спортсменов к Олимпиаде

Правительство России упразднило упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — сказано в документе.

Комитет был создан в 2014 году в целях координации усилий федеральных и региональных органов власти и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Тогда его первым председателем был назначен Аркадий Дворкович.

В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил российских коллег от участия в мероприятиях, в том числе Олимпиаде. Поводом стало включение в Олимпийский комитет России советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР жаловался на это решение в Спортивный арбитражный суд, но его заявление было отклонено и не направлено на рассмотрение. Представители комитета увидели в действиях суда «невиданных масштабов гражданскую и спортивную дискриминацию».