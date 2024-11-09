The Beatles номинировали на премию «Грэмми». За награду поборется «последняя песня» группы «Now and Then», которую восстановили с помощью искусственного интеллекта.

Джон Леннон придумал «Now and Then» за два года перед смертью. Демо песни музыкант записал в 1978 году в своем доме в Нью-Йорке. Долгое время голос не удавалось отделить от звука фортепиано, пока не появилась технология, основанная на машинном обучении.

«Now and Then» вышла в ноябре 2023 года. В записи появились голоса Пола Маккартни и Ринго Старра, а в клипе благодаря монтажу получилось добавить в один кадр пожилых музыкантов и молодого Леннона.

После релиза барабанщику Старру пришлось объяснять, что голос Леннона не сгенерирован искусственным интеллектом. «Now and Then» не нарушает правил «Грэмми», которые гласят, что «только творцы из числа людей имеют право выдвинуться на рассмотрение, номинироваться или выиграть премию», но работы, в которой есть «элементы» ИИ, «допускаются в ряде категорий».