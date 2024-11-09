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В Вологде больше 40 чиновников провалили диктант по русскому языку

Сегодня в 12:26
Фото: Георгий Филимонов/«ВКонтакте»

В Вологде среди чиновников провели диктант по русскому языку, больше 40 человек его не сдали. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в беседе с ТАСС.

Всего в тестировании приняли участие 143 сотрудника правительства региона и подведомственных организаций и муниципалитетов. По словам главы субъекта, лишь один из экзаменуемых справился с заданием полностью, а 59 человек получили «тройки».

«Мы провели диктант по русскому языку, из 143 участников 43 его завалили. Из этих 100 только одна пятерка, остальные худо-бедно — четверки и тройки.», — посетовал Филимонов.

«Почему я об этом говорю? Да потому что я лично все письма, которые находятся у меня в почте и на подписи, читаю и правлю. Когда в инфинитиве („что делать“) „ться“ через „ц“ пишут: „смотреца“. У нас что, иностранные граждане работают?», — возмутился он.

«Мы сталкиваемся с гигантской проблемой — это язык интернет-переписки, язык смски, автозаполнение. Поэтому этот „албанский“ язык стал в обиходе у нас, к сожалению, вместо красивого русского языка», — добавил губернатор.

Как отметил заместитель руководителя области Евгений Тютюков, для проверки знаний подчиненных выбрали не очень сложный текст из одной из глав книги Дмитрия Лихачева «Земля родная». Из 143 человек 59 написали на «тройки», уточнил замгубернатора.

Тютюков также обратил внимание, что ряд департаментов показали низкую явку, особенно «технические», и эта ситуация требует вмешательства, а поэтому предложил разработать комплексный план системного повышения грамотности чиновников.

Идею проверить чистоту письменной речи чиновников Филимонов высказал в сентябре этого года. По замыслу, диктант должен был оценить общий уровень грамотности чиновников и поспособствовать росту качества ответов на обращения граждан.

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