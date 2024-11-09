Судье запретили работать на матчах РПЛ за комментарий, что он «один остался, кто умеет судить»

Российский футбольный союз отстранил до конца сезона судью Владислава Безбородова. Поводом для наказания стали комментарии в телеграм-канале о своей работе. Об этом говорится на сайте спортивной организации

Решение о запрете на работу приняла дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС на заседании 8 ноября. Ее участники увидели в постах Безбородова нарушение Дисциплинарного кодекса. Документ запрещает судьям публично комментировать работу себя и коллег.

Сообщения с аккаунта Безбородова появились под постами в телеграм-канале «Але, рэф!», отмечает «Спортс». Автор канала, бывший рефери Анатолий Синяев отметил, что Безбородов несколько лет читает его посты, а два года назад спорил с подписчиками насчет судейских решений и обсуждал работу коллег.

Больше всего внимания привлек пост судьи от 4 сентября 2021 года. Тогда Безбородов просил подписчиков не критиковать себя и добавил: «Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!».

Проблемы Безбородова начались после комментария по итогам октябрьского матча московских «Динамо» и ЦСКА. После него рефери зашел в чат комментариев и спросил о своей работе. «Никто ничего не пишет, значит, идеально. Ни говнолапочкин, ни Синяев ничего не пишут. Они всегда его говном поливают», — посетовал судья, оскорбив бывшего коллегу и телеэксперта Сергея Лапочкина

Как заметил автор телеграм-канала «Мутко против!», комментарии были оставлены под псевдонимом, однако знакомые Безбородова могли видеть его настоящее имя, если сохранили его номер в списке контактов в телеграме.

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«По Безбородову ситуация простая. Были обнаружены комментарии в телеграм‑канале, которые доступны всем. Там есть некий комплекс нарушений. Во‑первых, сам факт комментирования матча. Во‑вторых, и это куда более серьезно, нелицеприятные комментарии о бывшем коллеге», — объяснял ранее председатель судейского комитета РФС и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев.