Умер звезда хоррора «Кэндимен» Тони Тодд

6 ноября не стало актера Тони Тодда. Звезде «Кэндимена» было 69 лет. О кончине представители артиста рассказали Deadline.

Смерть застала его дома в Лос-Анджелесе. Причину трагедии не называют.

Лучше всего Тодд известен благодаря роли в серии хорроров «Кэндимена», там актер сыграл серийного убийцу с крюком вместо руки. Он появился в трех фильмах франшизы, а также в перезапуске 2021 года от режиссера Нии ДаКосты и Джордана Пила.

Кроме того, Тодд участвовал в четырех картинах серии «Пункт назначения», триллере «Скала» с Шоном Коннери и Николасом Кейджем, ремейке «Ночи живых мертвецов» 1990 года, а также военной драме «Взвод» Оливера Стоуна, удостоенной премии «Оскар» лучшему фильму и лучшему режиссеру.

Всего актер сыграл роли более чем в 240 кино- и телепроектах, в том числе в «Секретных материалах», «Зене: Королеве воинов», «Беверли-Хиллс 90210», «24 часа» и других.

Голос Тодда также может быть знаком поклонникам компьютерных игр. Например, он озвучил вортигонтов Half-Life 2: Episode Two и Half-Life: Alyx, персонажей Viper, Dragon Knight и Night Stalker в Dota 2, а еще Венома в недавней Marvel’s Spider-Man 2. Кроме того, его голосом говорит один из персонажей будущей игры об Индиане Джонсе.