Джеймс Ганн опроверг работу над сериалом о Джокере

Глава киностудии DC Джеймс Ганн опроверг планы снять сериал о Джокере с Барри Кеоганом в главной роли. Об этом продюсер рассказал в своем аккаунте в Threads*.

«Открыл приложение, а все здесь спрашивают меня об этом. Нет, это совсем не правда. У нас не было ни разговоров, ни даже мыслей о сериале про Джокера. Мне жаль», — сообщил режиссер поклонникам.

Общаясь с подписчиками, Ганн пояснил, что был занят на съемках и не смог оперативно опровергнуть появившиеся слухи. Также он добавил, что поддержал бы сериал Мэтта Ривса о Короле Приправ — пародийном сопернике Бэтмена из мультсериала 1992 года.

Слух о возможном проекте про Джокера с Барри Кеоганом появился в подкасте Marvelvision. Позже его дополнил инсайдер Джефф Снайдер, сказав, что действие многосерийного фильма развернется между второй и третьими фильмами о Бэтмене Роберта Паттинсона.

Кеоган, известный по ролям в «Солтберне» и «Банши Инишерина», появился в образе культового злодея в финальных кадрах первого фильма Ривза с Робертом Паттинсоном. В сцене безымянный узник Аркхема беседовал с Загадочником, которого в картине сыграл Пол Дано. С того момента возвращение героя не раз обсуждалось на уровне слухов.

Премьера сиквела «Бэтмена» запланирована на 2 октября 2026 года. Ранее Ривз, который вернется в режиссерское кресло, отметил, что в продолжении не будет фантастических злодеев.

В первом фильме, представлявшем собой мрачный взгляд на ранние дни Брюса Уэйна в качестве «величайшего детектива» в мире, снялись Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Энди Серкис в роли дворецкого Альфреда Пенниворта, Колин Фаррелл в роли криминального авторитета Пингвина и Джеффри Райт в роли начальника полиции Готэм-Сити Джеймса Гордона. Картина собрала в мировом прокате 772 млн долларов.

В сентябре на HBO стартовал сериал «Пингвин» с Фарреллом. За четыре дня первую серию шоу посмотрели 5,3 млн зрителей, сделав его самым успешным новым проектом кабельного канала после релиза «Одних из нас».