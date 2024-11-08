Филип Сеймур Хоффман мог сыграть главную роль в ситкоме «Офис» вместо Стива Карелла

Американский актер Филип Сеймур Хоффман, известный по фильмам «Капоте» и «Мастер», мог сыграть главную роль в ситкоме «Офис» вместо Стива Карелла. Об этом рассказала в подкасте Office Ladies кастинг-директор шоу Эллисон Джонс.

По ее словам, создатель сериала Грег Дэниелс сперва хотел привлечь к проекту Хоффмана. Позже он также рассматривал кандидатуру Пола Джаматти, снимавшегося в «Оставленных», «Дневниках няни» и «Иллюзионисте».

При этом сама Джонс не думала, что кто‑то из этих актеров будет заинтересован в роли Майкла Скотта, поскольку в то время «никто не снимался в телепроектах». «Комедии были днем бочки», — пояснила она.

Кинематографистка подчеркнула, что Карелл сразу же стал фаворитом кастинг-директоров. «Нэнси Перкинс, которая была руководителем отдела кастинга в NBC Universal, всегда знала, что Стив — лучший выбор на эту роль», — поделилась Джонс.

Она добавила, что к пробам в «Офис» привлекли «лучших из лучших» артистов. «Каждый представлял собственную версию Майкла Скотта, которая могла бы сработать», — рассказала кастинг-специалистка.

Джонс вспомнила, что ей понравилась версия Майкла Скотта в исполнении Пэттона Освальта («Бедная богатая девочка», «Невероятная жизнь Уолтера Митти»). По мнению Джонс, роль потрясающим образом мог исполнить также Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу», «Небраска»).

Стив Карелл смог присоединиться к проекту после того, как сериал «Иди к папе» с его участием закрыли после четырех эпизодов. Это позволило актеру сыграть в «Офисе» роль, которая стала культовой.

Джонс рассказала, каких актеров рассматривали на другие роли в ситкоме. Анджела Кинси («Дылда», «Лицензия на брак») могла появиться в проекте вместо Дженны Фишер.